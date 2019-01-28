ДТП на «зебре»: женщина на «Ниссане» сбила 8-летнего мальчика, которого отбросило на встречную «Камри»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-28T08:25:34+03:00

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Авария случилась в Ленинском районе: 8-летний ребенок получил сотрясение головного мозга, а также рвано-ушибленные раны головы и лица.

— В воскресенье, 27 января в 16:10 на улице Титова возле дома № 203 женщина за рулем «Ниссан Примера», ехавшая со стороны улицы Кавказская в сторону улицы Зенитная, сбила 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. После этого ребенка отбросило на другую машину- «Тойота Камри», которая ехала во встречном направлении, за рулем которой также была женщина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Ребенок в аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также рвано-ушибленные раны головы и лица.

— Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, — добавили в МВД.