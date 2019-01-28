Возможен поджог: из горящей пятиэтажки в Октябрьском районе пожарные спасли 12 человек

СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-28T07:16:22+03:00

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В Новосибирске во время пожара в пятиэтажке в Октябрьском районе пожарные спасли 12 человек, в том числе семь детей.

— В воскресенье, 27 января в 20:29 поступило сообщение, что на улице Зыряновская случился пожар в пятиэтажном доме, в одном из подъездов быстро скапливается дым из-за горения на лестничной клетке. Прибывшие на место пожарные при помощи спасательных устройств экстренно эвакуировали пять взрослых и семь детей, — рассказали в пресс-службе областного МЧС. — Пострадавших нет.

В 20:35 пожар был локализован, в 21:00 полностью ликвидирован. Площадь горения составила пять квадратных метров. В подъезде на первом этаже огнем повреждены четыре электрощитка, коляска и самокат. Также закопчены лестничные клетки с первого по последний этажи.

— Сейчас устанавливаются причины пожара. Дознаватели МЧС рассматривают версию поджога, — добавили в ведомстве.