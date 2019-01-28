Семейное дело: отец и сын наладили торговлю героином в Новосибирске

СЕГОДНЯ 05:36 2019-01-28T05:36:39+03:00

Отец и сын продавали наркотики в городе. Фото: МВД по Новосибирской области.

Теперь родственникам грозит до 10 лет тюрьмы

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В Новосибирске отец с сыном занимались «опасным» бизнесом: распространением наркотиков в городе.

— Полицейские прервали канал сбыта героина в Новосибирске. По подозрению в преступлении задержаны 61-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, и его 33-летний сын, которые проживали в Ленинском районе, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции выяснили, что отец контролировал и распределял деньги, полученные от продаж наркотиков, а также получал оптовые партии наркотических средств для дальнейшей его продажи, а сын сбывал героин в розницу, передавая из рук в руки.

— При обыске в квартире, где они проживали, полицейские нашли и изъяли более 75 граммов героина, предназначенного для продажи. Возбуждено уголовное дело по статье — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Теперь родственникам грозит до десяти лет лишения свободы, — добавили в ведомстве.

В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение, на время следствия они взяты под стражу.