2019-01-28T04:43:05+03:00
Происшествия

Откинуло в столб: на Красном проспекте в ДТП двух иномарок людей зажало в салоне

Авария случилась вечером в воскресенье, 27 января в Заельцовском районе
Надежда ЯРКОВА
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Авария случилась вечером на пересечении Красного проспекта и улицы Северной.Авария случилась вечером на пересечении Красного проспекта и улицы Северной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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После столкновения Subaru Impreza и Ford Focus людей зажало в автомобилях.

— Вечером 27 января на Красном проспекте возле пересечения с улицей Северной столкнулись седан Ford Focus и универсал Subaru Impreza. После столкновения «Субару» откинуло в столб. В «Фокусе» пострадали женщина и мужчина, который оказался зажат. В универсале водитель не пострадал, а пассажир также оказался зажат в салоне, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, пожарные, спасатели и врачи скорой помощи. Причины аварии уточняются.

После ДТП люди в двух иномарках оказались зажаты в салонах. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

После ДТП люди в двух иномарках оказались зажаты в салонах.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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