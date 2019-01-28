Откинуло в столб: на Красном проспекте в ДТП двух иномарок людей зажало в салоне
После столкновения Subaru Impreza и Ford Focus людей зажало в автомобилях.
— Вечером 27 января на Красном проспекте возле пересечения с улицей Северной столкнулись седан Ford Focus и универсал Subaru Impreza. После столкновения «Субару» откинуло в столб. В «Фокусе» пострадали женщина и мужчина, который оказался зажат. В универсале водитель не пострадал, а пассажир также оказался зажат в салоне, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, пожарные, спасатели и врачи скорой помощи. Причины аварии уточняются.
После ДТП люди в двух иномарках оказались зажаты в салонах.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»