Погода на день в Новосибирске: 28 января будет морозно до минус 26 градусов

СЕГОДНЯ 03:36 2019-01-28T03:36:09+03:00

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Неделя начнется с усиления морозов до минус 26 градусов днем, на дорогах будет скользко.

— В понедельник, 28 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, при прояснениях изморозь. На дорогах сильная гололедица. Температура днем составит минус 20-22 градусов, к ночи похолодает до минус 24-26 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, поземок. При прояснениях изморозь, туманы, на дорогах сильная гололед. Дневная температура будет в пределах минус 17-22 градусов, местами до минус 27 градусов. Ночная температура будет минус 21-26 градусов, при прояснениях до минус 33 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем будет минус 20 градусов, к ночи похолодает до минус 25 градусов. Такая погода сохранится в течение недели, к выходным ожидается еще большее усиление морозов до минус 33 градусов днем.