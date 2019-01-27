Сама пришла домой: новосибирская школьница, пропавшая по дороге на уроки, нашлась

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-27T17:05:51+03:00

С Викой сейчас все в порядке. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт».

С девочкой все в порядке, она уже находится с родными

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Шесть дней полиция и волонтеры искали прочесывали Новосибирск в поисках пропавшей школьницы - 15-летней Виктории Тепляшиной.

- 21 января она вышла из дома в Первомайском районе, сказала, что пошла в школу. Но на уроках девочка не появилась и на связь не выходила, - историю, которую рассказывали в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт», знал весь город.

Шесть дней волонтеры расклеивали листовки и прочесывали город, чтобы найти Вику. И вот спустя шесть дней, в воскресенье, 27 января, волонтеры поисково-спасательном отряда «Лиза-Алерт» сообщили хорошую новость: школьницу нашли.

- Вика самостоятельно вернулась домой, - рассказывает Николай Шишкин, поисково-спасательном отряда «Лиза-Алерт». - С ней все в порядке, она не пострадала. Но где она была все это время, на данный момент неизвестно.

Сейчас девочка находится дома вместе со своими родными.