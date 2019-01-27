Помог донести сумки и ограбил: новосибирец украл у пенсионерки 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-27T16:03:35+03:00

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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История эта началась в Новый год: 31 декабря пенсионерка, которая живет в доме на улице Зорге, возвращалась из магазина с покупками.

- К пожилой женщине на улице подошел парень, предложил свою помощь - донести до квартиры сумку с продуктами, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Бабушка согласилась, и прохожий действительно донес ей сумки прямо до квартиры. Потом попросил у пожилой женщины попить и ушел.

- Уже после его ухода хозяйка квартиры обнаружила, что у нее пропали 100 тысяч рублей, и обратилась в полицию, - продолжают в ведомстве.

Правоохранители быстро нашли вора: им оказался 33-летний житель Кировского района, который ранее уже был судим за кражу. Сейчас жулик находится под стражей, за воровство ему, согласно части 2 статьи 158 УК РФ, грозит до пяти лет лишения свободы.