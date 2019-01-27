В Новосибирске ищут 29-летнего бомжа, избившего человека
Новосибирские полицейские просят сибиряков помочь найти преступника, который устроил драку в Железнодорожном районе и нанес серьезные травмы человеку. Сейчас пострадавший новосибирец находится в одной из больниц города с тяжелой травмой головы.
- Все произошло в субботу, 26 января, в районе железнодорожного моста - коротко комментируют в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Известно, что нападавший мужчина - 29-летний Евгений Балин, уроженец Тюменской области. Сейчас его объявили в розыск.
- У нет жилья, ведет антисоциальный образ жизни, ранее был судим за грабежи, - нелестно характеризуют мужчину новосибирские полицейские.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении бомжа-грабителя, избившего человека, или кто его видел, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(383) 232-81-79, 221-02-02, 232-20-96, 232-21-02, 8-923-137-45-85.