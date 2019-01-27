2019-01-27T12:27:19+03:00
Происшествия

В Новосибирске ищут 29-летнего бомжа, избившего человека

Мужчина устроил драку в Железнодорожном районе
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Нападавший мужчина родом из Тюменской области. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.Нападавший мужчина родом из Тюменской области. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Новосибирские полицейские просят сибиряков помочь найти преступника, который устроил драку в Железнодорожном районе и нанес серьезные травмы человеку. Сейчас пострадавший новосибирец находится в одной из больниц города с тяжелой травмой головы.

- Все произошло в субботу, 26 января, в районе железнодорожного моста - коротко комментируют в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что нападавший мужчина - 29-летний Евгений Балин, уроженец Тюменской области. Сейчас его объявили в розыск.

- У нет жилья, ведет антисоциальный образ жизни, ранее был судим за грабежи, - нелестно характеризуют мужчину новосибирские полицейские.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении бомжа-грабителя, избившего человека, или кто его видел, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(383) 232-81-79, 221-02-02, 232-20-96, 232-21-02, 8-923-137-45-85.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сама пришла домой: новосибирская школьница, пропавшая по дороге на уроки, нашлась
Помог донести сумки и ограбил: новосибирец украл у пенсионерки 100 тысяч рублей
«Лапки как у кузнечика»: необычный котенок, которого спасают волонтеры, покорил Интернет
Из-за метели в Москве отменили рейс из «Шереметьево» в Новосибирск
Испугался фуры: в Новосибирске такси с пассажирами протаранило забор на улице Станционной
В Новосибирской области мужчина пошел служить в армию по контракту, чтобы не платить алименты
Украла настойку: в Новосибирске 30-летнюю женщину поймали на краже в магазине
Особая примета - ожоги на лице: в Новосибирске пропал 70-летний пенсионер
«Грустная панда в сибирских морозах»: девушка в веселой шапке рассмешила пассажиров метро
Погода на день в Новосибирске: 27 января будет минус 17 градусов
Поднял и бросил на прогиб: в сети появилось видео драки учителя ОБЖ с учеником в школе под Новосибирском
До дома не доехал: житель Бердска в шапке-ушанке пропал в левобережье
Отрыв в два очка: ХК «Сибирь» вырвала победу у владивостокского «Адмирала»
Полиграф не обманешь: суд не стал менять «позорную» формулировку увольнения Штельмаха
Бей прямо в локоть: врачей научили, как бороться с душащими их пациентами
«Тебя оттуда выгонят все равно»: новосибирский борец рассказал о своей первой тренировке
Отправил на больничный: сибиряк в порыве злости сломал матери ногу костылем
Пошла в школу и пропала: в Новосибирске ищут 15-летнюю школьницу
Маскировка не помогла: грабитель кафе пытался засыпать себя снегом под машиной, в попытке скрыться от охраны
Быстро среагировали: Росгвардейцы успели спасти пару пенсионеров из загоревшегося дома в Бердске
Погода на день в Новосибирске: 26 января будет морозно до минус 22 градусов
«Спасите меня от непонятного существа!»: жительницу Новосибирска напугала пиявка в унитазе
«Вы верите, что у нее есть ребенок?»: молодая мама восхитила иностранцев тверк-видео
Ложбинка с перчинкой: сибирячка устроила откровенную историческую фотосессию
Расплата за жадность: сибирячка пойдет под суд за десяток мигрантов в резиновой квартире
Азиат-разбойник: грабитель ворвался с ножом в квартиру, где избил хозяйку и унес вещей на 40 тысяч
13 лет «строгача»: новосибирскому чиновнику-олигарху, чье имущество отошло государству, вынесли приговор
Обожгло ладонь: 11-классница попала в больницу после удара током во время зарядки телефона