«Лапки как у кузнечика»: необычный котенок, которого спасают волонтеры, покорил Интернет

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-27T12:03:27+03:00

Животному необходимы операция и дорогостоящее лечение, чтобы он смог ходить

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Черный котенок появился в приюте «Кошкино лукошко» несколько дней назад. Нашли его волонтеры:

- Наша сотрудница увидела котенка в сугробе: он был замерзим,не мог ходить, - рассказывает Алена Мезенцева, руководитель приюта для животных «Кошкино лукошко». - Сначала мы думали, что у него сломаны лапки или позвоночник, но когда котенка посмотрели ветеринары, оказалось, что у него - врожденное заболевание. У животного по сути вывернуты лапки как у кузнечика, и нет мышц и суставов.

Пользователи соцсетей восхитились необычным котенком:

- Какой чудный глазастый комочек, выздоравливай, - пишут одни.

Чтобы котенок смог ходить, ему нужна операция. Фото: https://vk.com/cat_nsk

- Такой славный малыш. И играть пытается, как может, изо всех своих сил, как все дети, - переживают другие.

Помочь котенку можно: на лапки ему будут ставить конструкцию по типу аппарата Элизарова. Стоимость операции - 8 тысяч рублей.

- Да, он уже не будет прыгать так, как другие котята, но он сможет передвигаться и без проблем ходить в туалет, - объясняют волонтеры.

Если вы готовы помочь котенку, то связаться с новосибирскими волонтерами можно по тел. 8-953-861-28-82