Из-за метели в Москве отменили рейс из «Шереметьево» в Новосибирск
Метели и снегопады в Москве внесли свои кооррективы в планы пассажиров и работу столичного аэропорта «Шереметьево». Авиакомпании в целях безопасности пришлось отменить рейс №1462, который должен был вылететь в Новосибирск.
- Этот рейс должен был прилететь в Новосибирск в 15.15 по местному времени, но он отменен, - подтвердили корреспондентам «Комсомольской правды» в новосибирском аэропорту «Толмачево».
Тем временем в компании уверяют, что позаботились о пассажирах, которые не смогли улететь вовремя:
- Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования, - поясняют в компании. - Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым - едой, напитками, гостиницей.
Кстати, Новосибирск стал не единственным городом, куда из «Шереметьево» не смогли улеть пассажиры . Отменили также рейсы в Сочи, Краснодар, Самару, Оренбург, Челябинск, Казань, Анапу.