2019-01-27T10:10:02+03:00
Туризм

Из-за метели в Москве отменили рейс из «Шереметьево» в Новосибирск

Авиакопания «Аэрофлот» пообещала обеспечить пассажиров всем необходимым
Татьяна СОЛОВОВА
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Рейс пришлось отменить из-за метели.Рейс пришлось отменить из-за метели.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Метели и снегопады в Москве внесли свои кооррективы в планы пассажиров и работу столичного аэропорта «Шереметьево». Авиакомпании в целях безопасности пришлось отменить рейс №1462, который должен был вылететь в Новосибирск.

- Этот рейс должен был прилететь в Новосибирск в 15.15 по местному времени, но он отменен, - подтвердили корреспондентам «Комсомольской правды» в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Тем временем в компании уверяют, что позаботились о пассажирах, которые не смогли улететь вовремя:

- Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования, - поясняют в компании. - Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым - едой, напитками, гостиницей.

Кстати, Новосибирск стал не единственным городом, куда из «Шереметьево» не смогли улеть пассажиры . Отменили также рейсы в Сочи, Краснодар, Самару, Оренбург, Челябинск, Казань, Анапу.

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