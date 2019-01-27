Испугался фуры: в Новосибирске такси с пассажирами протаранило забор на улице Станционной
В воскресенье, 27 января, серьезная авария произошла недалеко от площади Энергетиков: там возле дома 16/1 на улице Станционной легковушка протаранила забор.
- Водитель «Яндекс Такси» вез на автомобиле Nissan Almera пассажиров: двигался он в сторону 2-ой Станционной, - сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс». – Мужчина испугался столкновения с фурой, которая перестраивалась перед ним, и врезался в ограждение.
К счастью, никто из людей, которые находились в иномарке, не пострадал. Чего не скажешь о самой машине: она смялась как лист бумаги.
Сейчас в группе «Инцидент Новосибирск» пользователи соцсетей обсуждают произошедшую аварию:
- Теперь лет 10 бесплатно работать будет, чтобы возместить ущерб, - переживают за новосибирского водителя одни.
- Возможно, машина его была, - предполагают другие.