2019-01-27T08:37:50+03:00
Общество

В Новосибирской области мужчина пошел служить в армию по контракту, чтобы не платить алименты

В итоге у сибиряка накопился долг в 165 тысяч рублей, и приставы его вычислили
Татьяна СОЛОВОВА
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Приставы вычислили, что должник служит в армии.Приставы вычислили, что должник служит в армии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После развода с женой житель Доволенского района и не думал помогать содержать своего пятилетнего сына.

- Мужчина считал, что трех тысяч рублей в месяц должно хватать на содержание ребента. Хотя в суде, после того, как мама мама мальчика подала на алименты, была определена другая сумма, - поясняют в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

А потом выплаты и вовсе прекратились. При этом на счету у мужчины не было ни копейки, так что списать никакие деньги приставы не могли. У него накопился долг в 165 тысяч рублей.

- Имущества, которое можно было бы арестовать в счет долга, у мужчины тоже не было.

Но тут выяснилась любопытная вещь: должник уежал служить в армию по конракту в Челябинскую область, а бывшей жене об этом ничего не сказал.

- Судебный пристав направил по месту военной службы должника документы для удержания алиментов из его официального заработка, и теперь алименты его сыну будут перечисляться без задержек, - подчеркивают приставы.

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