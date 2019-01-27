2019-01-27T07:58:36+03:00
Происшествия

Украла настойку: в Новосибирске 30-летнюю женщину поймали на краже в магазине

Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы
Татьяна СОЛОВОВА
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Полицейские обвиняют женщину в грабеже.Полицейские обвиняют женщину в грабеже.Фото: Влад КОМЯКОВ
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История эта началась в пятницу, 25 октября: именно тогда покупательница решила обокрасть один из магазинов в Ленинском районе (находится он на улице Невельского - прим.авт).

- Женщина взяла с прилавки настойку, а потом попыталась с ней скрыться, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Но кражу вовремя заметили продавцы: они не дали покупательнице уйти из магазина и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители быстро вычислили личность грабительницы:

- Ей оказалась 30-летняя жительница Ленинского района: ранее в поле зрения полиции она не попадала, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас сибирячка нахолится под подпиской о невыезде. Женщине уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Теперь за украденную настойку ей грозит до 480 часов обязательных работ либо вовсе лишение своды на срок до четырех лет.

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