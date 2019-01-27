2019-01-27T07:32:24+03:00
Общество

Особая примета - ожоги на лице: в Новосибирске пропал 70-летний пенсионер

Об Александре Николаевиче Суворове нет вестей с ноября
Татьяна СОЛОВОВА
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Алексенда Николаевича последний раз видели в ноябре. Фото: «Инцидент Новосибирск».Алексенда Николаевича последний раз видели в ноябре. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Уже больше двух месяцев волонтеры и полицейские сбиваются с ног в поисках пропавшего 70-летнего пенсионера - Александра Николаевича Суворова. Известно, что пожилой мужчина проживал в доме №51 на улице Татьяны Снежиной. Последний раз его видели в ноябре в Октябрьском районе Новосибирска, но с тех пор о пенсионере нет никаких вестей.

- Приметы Александра Николаевича такие: рост около 175-180 сантиметров, плотное телосложение, короткие черные волосы, - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск».

Есть у пропавшего пенсионера и одна особая примета - ожоги на лице.

- А вот в чем об был одет неизвестно, - продолжают в группы «Инцидент Новосибирск».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пожилого мужчины или видели его в течение двух месяцев, просят передать всю имеющуюся информацию о пропавшем песионере по телефонам 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.

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