Особая примета - ожоги на лице: в Новосибирске пропал 70-летний пенсионер
Уже больше двух месяцев волонтеры и полицейские сбиваются с ног в поисках пропавшего 70-летнего пенсионера - Александра Николаевича Суворова. Известно, что пожилой мужчина проживал в доме №51 на улице Татьяны Снежиной. Последний раз его видели в ноябре в Октябрьском районе Новосибирска, но с тех пор о пенсионере нет никаких вестей.
- Приметы Александра Николаевича такие: рост около 175-180 сантиметров, плотное телосложение, короткие черные волосы, - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск».
Есть у пропавшего пенсионера и одна особая примета - ожоги на лице.
- А вот в чем об был одет неизвестно, - продолжают в группы «Инцидент Новосибирск».
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пожилого мужчины или видели его в течение двух месяцев, просят передать всю имеющуюся информацию о пропавшем песионере по телефонам 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.