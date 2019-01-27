«Грустная панда в сибирских морозах»: девушка в веселой шапке рассмешила пассажиров метро

СЕГОДНЯ 06:40 2019-01-27T06:40:02+03:00

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Кто сказал, что шапка должна быть скучной, и кроме помпончика или рисунка ничем ее не украсить? В паблике «Мода Новосибирского Метро» появилось фото девушки, которая решилась надеть шапку в форме панды. А поскольку сибирячка почему-то была невеселой, когда ехала в подземке, то и подпись к снимку появилась соответствующая:

- Когда ты грустная панда в сибирских морозах, - пошутили администраторы паблика над пассажиркой в необычном головном уборе.

Пользователей соцсетей веселая шапка девушки тоже рассмешила, и они юморят в комментариях кто во что горазд.

- Да ты какая, - пишут одни.

- Панда грустный, - смеются другие.

- Мне кажется, что дешево смотрится, - считают четвертые.

Но есть и те, кто за девушку вступился и считает, что с ее образом все в полном порядке:

- Ну и что? Нормально все, - уверены они.