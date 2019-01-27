«Грустная панда в сибирских морозах»: девушка в веселой шапке рассмешила пассажиров метро
Кто сказал, что шапка должна быть скучной, и кроме помпончика или рисунка ничем ее не украсить? В паблике «Мода Новосибирского Метро» появилось фото девушки, которая решилась надеть шапку в форме панды. А поскольку сибирячка почему-то была невеселой, когда ехала в подземке, то и подпись к снимку появилась соответствующая:
- Когда ты грустная панда в сибирских морозах, - пошутили администраторы паблика над пассажиркой в необычном головном уборе.
Пользователей соцсетей веселая шапка девушки тоже рассмешила, и они юморят в комментариях кто во что горазд.
- Да ты какая, - пишут одни.
- Панда грустный, - смеются другие.
- Мне кажется, что дешево смотрится, - считают четвертые.
Но есть и те, кто за девушку вступился и считает, что с ее образом все в полном порядке:
- Ну и что? Нормально все, - уверены они.