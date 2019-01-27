2019-01-27T05:52:01+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 27 января будет минус 17 градусов

К вечеру синоптики обещают похолодание
Татьяна СОЛОВОВА
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27 января в Новосибирске похолодает.27 января в Новосибирске похолодает.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В воскресенье, 27 января, в Новосибирск вернутся морозы, так что об оттепелях, которые совсем недавно радовали сибиряков, можно забыть.

- Днем по Новосибирской области будет минус 15 - минус 20 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 15 - минус 17 градусов), однако к вечеру начнет холодать и ночью температура опустится до минус 25 градусов, - сообщается га сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду, в некоторых районах возможны снегопады и метели.

На «Яндексе» прогноз немного прохладнее: днем будет минус 18 градусов, а ночью - минус 26 градусов. А вот портал «Гисметео», наоборот, дает весьма оптимистичный прогноз, который порадует новосибирцев: днем, по данным сайта, столбик термометра покажет минус 8 градусов, а ночью похолодает до минус 23 градусов.

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