Поднял и бросил на прогиб: в сети появилось видео драки учителя ОБЖ с учеником в школе под Новосибирском

СЕГОДНЯ 17:35 2019-01-26T17:39:45+03:00

В полиции уточнили, что это видео пятилетней давности, но проверку по нему проводят. Видео: youtube.com. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Видео пятилетней давности драки между учителем ОБЖ и учеником в Новосибирской области появилось на канале YouTube 25 января.

— Произошло это около пяти лет назад в Осинцевской школе в Чановском районе. В настоящее время ученик с видео уже взрослый парень, совершеннолетний. На тот момент заявлений об избиении никаких не поступало, просто учитель показывал ученикам боевые приемы борьбы. Они же там (на видео) все улыбаются, смеются, — подтвердили «КП» — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции уточнили, что в тот момент мужчина работал в Осинцевской школе учителем ОБЖ и на уроке показывал приемы, а по окончании ученики попросили показать его прием еще раз, после урока.

— В настоящее время, из-за того, что появилось это видео, в отделении МВД по Чановскому району проводится проверка, — добавили в полиции.