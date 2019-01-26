До дома не доехал: житель Бердска в шапке-ушанке пропал в левобережье
Волонтеры просят помощи в поиске 51-летнего жителя Бердска Алексея Николаевича Дария. В последний раз его видели 24 января в районе улицы Станиславского.
— 23 января он выехал на автобусе из Павлодара в Новосибирск, но вышел из автобуса не на автовокзале, чтобы ехать домой в Бердск, а раньше, на остановке в районе улицы Станиставского. Это было 24 января. Причину данного поступка ни мы, ни родственники, ни полиция, никто объяснить не может. Сейчас пытаемся выяснить, где он может находиться, что произошло, что послужило причиной, почему он не доехал до дома, — рассказала руководитель инфогруппы поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы: рост пропавшего 170 сантиметров, крупного телосложения, волосы седые, глаза карие. В день пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные ботинки. На голове была шапка-ушанка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Николаевича, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Мужчину видели в районе улицы Станиславского. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".