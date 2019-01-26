Отрыв в два очка: ХК «Сибирь» вырвала победу у владивостокского «Адмирала»
На выездном матче во Владивостоке новосибирская «Сибирь» взяла реванш над «Адмиралом»
"Сибирь" обыграла "Адмирала" со счетом 5:3. Фото: hcsibir.ru.
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Сегодня, 26 января во Владивостоке матч между «Адмиралом» и «Сибирью» завершился очередной победой сибиряков.
— В выездном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» во втором матче встречи взяла реванш над «Адмиралом». Шайбами в составе новосибирской команды отметились Илья Морозов, Дмитрий Саюстов, Виктор Комаров, Юкка Пелтола и Егор Миловзоров. Ворота защищал Дэнни Тэйлор, — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».
Встреча закончилась со счетом 5:3. Добавим, что это уже пятая победа в последних шести встречах.
Следующий матч «Сибирь» проведет дома 29 января. Противником сибиряков будет казахстанская команда «Барыс».