Полиграф не обманешь: суд не стал менять «позорную» формулировку увольнения Штельмаха

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-26T15:59:43+03:00

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Центральный районный суд отказал бывшему начальнику новосибирского УГИБДД Сергею Шельмаху в иске к руководству МВД «о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения». Суд признал его увольнение по статье — «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел» — заслуженным. Напомним, офицер был уволен с черной меткой, после чего подал иск на замену формулировки на более мягкую — за выслугой лет. Решение суда стало известно сегодня, 26 января.

— Во время проведенной МВД России проверки подтвердилась информация о том, что Штельмах выдавал «пропуски», дающие их владельцам право проезда без досмотра инспектора ДПС. Так в проверке указано, что порядковые номера найденных удостоверений, и объяснения Штельмаха позволяют предположить, что должностные лица и сам офицер на протяжении долгого времени — около пяти лет, незаконно выдавали такие документы, — говорится в решении суда.

Опрос на полиграфе показал имевшуюся у офицера корыстную заинтересованность в выдаче этих документов. Также полиграф показал, что глава областного УГИБДД запрещал сотрудникам проверять такие автомобили и привлекать владельцев пропусков за управление автомобилем в состоянии опьянения при их предъявлении. Кроме того, в ходе проверки подтвердилось оказание Штельмахом покровительства представителю азербайджанской диаспоры, который ездил на своем «Мерседесе» с упомянутым «пропуском».

Удостоверения были заверены подписью Штельмаха, а также гербовой печатью, что не предусмотрено ведомственными актами. Водители с такими пропусками могли без осмотра перевозить груз и документы на него, а также лиц, находящихся в нем.

— Штельмах, выдавая соответствующие удостоверения, поставил под угрозу не только безопасность дорожного движения, но и антитеррористическую защищенность всего региона, создав условия для беспрепятственного провоза взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и иных запрещенных к обороту предметов, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан, — подчеркнули в суде, добавив, что таким образом, им совершен проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, что и послужило основанием для расторжения служебного контракта и увольнения его со службы.