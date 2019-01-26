2019-01-26T12:20:12+03:00
Здоровье

Бей прямо в локоть: врачей научили, как бороться с душащими их пациентами

Нападения на медиков стали происходить все чаще, поэтому защищать их решили с помощью джиу-джитсу [видео]
Александра БРУНЯ
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Инструктор (справа) тренирует фельдшера "скорой помощи" уходить от удушения.Инструктор (справа) тренирует фельдшера "скорой помощи" уходить от удушения.Фото: Александра БРУНЯ
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Врачей в Новосибирске решили обучать приемам самообороны. Семинар организовал инструктор академии джиу-джитсу Константин Помогайбо и Новосибирская областная ассоциация врачей. На занятие пришли больше десяти человек.

— Мы тренируем навыки единоборства джиу-джитсу, — рассказал «КП»-Новосибирск» Константин Помогайбо, сертифицированный инструктор академии джиу-джитсу. — Главная задача — не вступить в борьбу, а уйти с минимальными потерями. Мы отрабатываем техники падения, вставания, борьбы с удушением и само удушение. Я посмотрел видео того, что произошло на днях в Городской клинической больнице №1. Врача загнали к стене и начали душить, и сегодня мы разберем, как из этой ситуации можно выйти.

Главное — не растеряться в такой ситуации:

Инструктор показывает, что делать, если вас душат.

Занятие длилось почти два часа, и очень понравилось всем участникам. Такие семинары для врачей планируется проводить не менее раза в месяц.

Врачей учат приемам самообороны.

Напомним, что недавно в Новосибирске прогремела история с нападением на травматолога Городской клинической больницы №1. Мужчина кинулся на доктора и начал его душить.

Бил и душил: в Новосибирске муж пациентки напал на травматолога.

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