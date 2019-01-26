«Тебя оттуда выгонят все равно»: новосибирский борец рассказал о своей первой тренировке

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-26T12:02:49+03:00

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Новосибирский трехкратный чемпион по борьбе Роман Власов поделился воспоминаниями о походе с братом на свою первую тренировку.

— Шел 1997 год. В тот день мы с братом встали рано, опаздывать было нельзя. Мама накормила кашей, дала в дорогу пакет с вещами. Мы сели в обледеневший троллейбус, ехали полчаса, и всю дорогу брат объяснял мне бессмысленность того, куда я еду, и зачем я еду, и вообще, «тебя оттуда выгонят все равно, вот увидишь, а если не выгонят, что вряд ли — точно выгонят, так вот, если даже не выгонят, то сам уйдешь, надоест тебе и уйдешь, а если будешь позорить меня там, то считай, что первый и последний раз едешь туда. Я ехал на свою первую тренировку по борьбе..., — поделился воспоминаниями на своей странице в соцсетях олимпийский чемпион Роман Власов.

Напомним, что на прошлой неделе новосибирец Роман Власов стал трехкратным чемпионом России, победив на чемпионате по греко-римской борьбе, который прошел в Калининграде. До этого Роман восстанавливался после операции на мениске, которую ему сделали в сентябре прошлого года.