Отправил на больничный: сибиряк в порыве злости сломал матери ногу костылем

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-26T11:08:48+03:00

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Инцидент случился в Татарском районе Новосибирской области, где сын сломал матери ногу костылем. Он был задержан за причинение тяжкого вреда здоровью.

— 12 января в больницу города Татарска обратилась 57-летняя жительница одного из сел района. Врачи диагностировали у пациентки закрытый перелом ноги и передали информацию об этом в полицию. Полицейские выяснили, что травму женщина получила во время ссоры со своим 28-летним сыном, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Оказалось, что в тот же день, 12 января во время совместного распития спиртных напитков между родственниками возникла ссора, в ходе которой сын несколько раз ударил свою мать костылем. В полиции подозреваемый признался в содеянном.

В ведомстве уточнили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и похищение или повреждение документов.

— В отношении агрессивного сына возбуждено уголовное дело статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С него взяли подписку о невыезде, — добавили в полиции. Расследование продолжается.