Пошла в школу и пропала: в Новосибирске ищут 15-летнюю школьницу
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 15-летнюю Викторию Тепляшину.
— 21 января она вышла из дома в Первомайском районе, сказала, что пошла в школу. В школе так и не появилась, домой не вернулась, на связь не выходит, — рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт».
Приметы: рост девочки 172 сантиметров, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы русые, прямые. В день пропажи была одета в темно синий пуховик с капюшоном, черные брюки, коричневые полусапожки и серую вязаную шапку.
Всех, кто может знать, где сейчас находится Виктория, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
Подросток должна была пойти в школу, но не появилась там. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".