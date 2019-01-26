Пошла в школу и пропала: в Новосибирске ищут 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-26T10:34:55+03:00

Виктория вышла из дома в Первомайском районе 21 января и пропала

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 15-летнюю Викторию Тепляшину.

— 21 января она вышла из дома в Первомайском районе, сказала, что пошла в школу. В школе так и не появилась, домой не вернулась, на связь не выходит, — рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт».

Приметы: рост девочки 172 сантиметров, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы русые, прямые. В день пропажи была одета в темно синий пуховик с капюшоном, черные брюки, коричневые полусапожки и серую вязаную шапку.

Всех, кто может знать, где сейчас находится Виктория, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.