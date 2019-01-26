Маскировка не помогла: грабитель кафе пытался засыпать себя снегом под машиной, в попытке скрыться от охраны
В Новосибирске молодой человек проник в кафе, но ему помешала сработавшая сигнализация. Скрываясь от сотрудников Росгвардии, он спрятался под припаркованный автомобиль и засыпал себя снегом.
— Экипаж вневедомственной охраны Железнодорожного района ночью, патрулируя район, получил сообщение о том, что в кафе быстрого питания на улице 1905 года сработала охранно-пожарная сигнализация. Прибыв на место, сотрудники заметили молодого человека, который выбежал из кафе. Росгвардейцы начали преследование, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В попытке скрыться от сотрудников Росгвардии, парень пытался спрятаться за деревьями и мусорными баками, но при приближении сотрудников, продолжал убегать. При этом пытавшийся убежать сибиряк постоянно находился в поле зрения сотрудников.
— Они заметили, что в какой-то момент парень подлез под припаркованный автомобиль и стал засыпать себя снегом для маскировки, но спрятаться горе-грабителю не удалось, и он был задержан, — добавили в Росгвардии.
Задержанного доставили в отдел полиции, где он признался, что взломал замок окна выдачи товаров, проник внутрь кафе и попытался вынести кассовый аппарат. Именно в этот момент и сработала сигнализация, помешавшая его ограблению.
Возбуждено уголовное дело по статье — кража.