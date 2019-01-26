Маскировка не помогла: грабитель кафе пытался засыпать себя снегом под машиной, в попытке скрыться от охраны

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-26T09:52:20+03:00

Молодой воришка залез в кафе в Железнодорожном районе, но ограбления не получилось из-за сработавшей сигнализации

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В Новосибирске молодой человек проник в кафе, но ему помешала сработавшая сигнализация. Скрываясь от сотрудников Росгвардии, он спрятался под припаркованный автомобиль и засыпал себя снегом.

— Экипаж вневедомственной охраны Железнодорожного района ночью, патрулируя район, получил сообщение о том, что в кафе быстрого питания на улице 1905 года сработала охранно-пожарная сигнализация. Прибыв на место, сотрудники заметили молодого человека, который выбежал из кафе. Росгвардейцы начали преследование, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В попытке скрыться от сотрудников Росгвардии, парень пытался спрятаться за деревьями и мусорными баками, но при приближении сотрудников, продолжал убегать. При этом пытавшийся убежать сибиряк постоянно находился в поле зрения сотрудников.

— Они заметили, что в какой-то момент парень подлез под припаркованный автомобиль и стал засыпать себя снегом для маскировки, но спрятаться горе-грабителю не удалось, и он был задержан, — добавили в Росгвардии.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он признался, что взломал замок окна выдачи товаров, проник внутрь кафе и попытался вынести кассовый аппарат. Именно в этот момент и сработала сигнализация, помешавшая его ограблению.

Возбуждено уголовное дело по статье — кража.