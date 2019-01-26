Быстро среагировали: Росгвардейцы успели спасти пару пенсионеров из загоревшегося дома в Бердске

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-26T09:22:22+03:00

Огонь от пожара дома в Бердске перекинулся на соседний дом, где находилась пара пенсионеров

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В Бердске Новосибирской области сотрудники вневедомственной охраны вынесли двух пенсионеров из горящего дома.

— В пятницу утром, 25 января во время патрулирования, сотрудники отдела вневедомственной охраны Бердска получили сообщение от дежурного о том, что на улице Герцена загорелся частный дом. Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, там уже работал пожарный расчет, который тушил пожар и запрашивал дополнительные силы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар развивался быстро, и вскоре огонь перекинулся на соседний дом. Сотрудники вневедомственной охраны заметили это и, не теряя времени бросились к дому, где, как выяснилось позже, находилась пожилая пара. При этом пенсионеры не могли передвигаться самостоятельно.

— Разбив окно и выбив входную дверь, сотрудники попали внутрь дома. На этот момент в комнатах уже стоял густой дым. В одной из комнат они увидели испуганную пару. Росгвардейцы вовремя успели вынести их на улицу и передать работникам скорой помощи, — отметили в пресс-службе. — В это время огонь полностью охватил гараж и крышу дома спасенной пары.

Соседний дом, от которого возник пожар, сгорел полностью. Причину пожара предстоит установить сотрудникам МЧС.