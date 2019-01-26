2019-01-26T08:15:00+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 26 января будет морозно до минус 22 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в субботу, 26 января
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем ожидается похолодание до минус 22 градусов.Сегодня днем ожидается похолодание до минус 22 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе возможно резкое понижение до минус 22 градусов днем и небольшой снег.

— В субботу, 26 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 9-11 градусов, к ночи похолодает до минус 20-22 градусов, в пригороде до минус 25-27 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12, возможны порывы до 17 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой, днем по западу местами умеренный снег, метели. Ночью при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 8-13 градусов, местами до минус 18 градусов, ночная около минус 19-24 градусов, при прояснениях до минус 30 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают снег и минус 10 градусов днем, к ночи похолодает до минус 14 градусов. В последующие дни характер погоды сильно не изменится, будет достаточно морозная погода.

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