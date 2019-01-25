2019-01-25T20:12:22+03:00
Общество

«Вы верите, что у нее есть ребенок?»: молодая мама восхитила иностранцев тверк-видео

Ролик звезды тверка Елены Яткиной за считанные часы посмотрели тысячи россиян и заграничных поклонников
Татьяна СОЛОВОВА
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У Елены Яткиной тысячи поклонников в Европе и США. Фото: https://www.instagram.com/fraules/У Елены Яткиной тысячи поклонников в Европе и США. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
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Звезда тверка Елена Яткина любит показать свои формы и каждым новым роликом приковывает к монитору тысячи мужчин. Причем танцевать в нескромных нарядах девушка не отказалась и после того, как родила дочку. Ролик, посвященный предстоящим мастер-классам в танцевальном лагере, сибирячка выложила в «Инстаграме».

- Уже завтра! Жаркие два дня, - подписала ролик Елена.

Откровенное видео за считанные часы набрало более 36 тысяч просмотров и восхитило иностранных подписчиков Елены.

- Вы верите, что у нее есть ребенок? – недоумевают они в комментариях, глядя на стройную фигуру сибирячки.

- Пожалуйста, приезжают они в Калифорнию, - просят американцы девушку.

Не скупятся на комплименты и россияне:

- Круто двигаешься, удачи тебе, - желают они Елене.

- Сколько там красивых девушек! Целый рай! – пишут мужчины.

Молодая мама восхитила иностранцев откровенным видео.

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