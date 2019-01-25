«Вы верите, что у нее есть ребенок?»: молодая мама восхитила иностранцев тверк-видео
Звезда тверка Елена Яткина любит показать свои формы и каждым новым роликом приковывает к монитору тысячи мужчин. Причем танцевать в нескромных нарядах девушка не отказалась и после того, как родила дочку. Ролик, посвященный предстоящим мастер-классам в танцевальном лагере, сибирячка выложила в «Инстаграме».
- Уже завтра! Жаркие два дня, - подписала ролик Елена.
Откровенное видео за считанные часы набрало более 36 тысяч просмотров и восхитило иностранных подписчиков Елены.
- Вы верите, что у нее есть ребенок? – недоумевают они в комментариях, глядя на стройную фигуру сибирячки.
- Пожалуйста, приезжают они в Калифорнию, - просят американцы девушку.
Не скупятся на комплименты и россияне:
- Круто двигаешься, удачи тебе, - желают они Елене.
- Сколько там красивых девушек! Целый рай! – пишут мужчины.
Молодая мама восхитила иностранцев откровенным видео.