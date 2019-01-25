2019-01-25T19:14:37+03:00
Общество

Ложбинка с перчинкой: сибирячка устроила откровенную историческую фотосессию

Девушка хотела изобразить реально существовавших жестоких героинь мировой истории
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена сама сделала все аксессуары для съемок. Фото: предоставлено Еленой ПРИХОЖАЙ.Елена сама сделала все аксессуары для съемок. Фото: предоставлено Еленой ПРИХОЖАЙ.
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Новосибирский фотограф Елена Прихожай не только снимает других в стиле ню, но и сама не прочь стать моделью для таких снимков. Недавно девушка решила устроить историческую фотосессию.

- Я хотела показать жестоких героинь мировой истории: в России, например, это Салтыкова, - объясняет Елена. – А чтобы показать их горячий характер, я решила добавить образу остроты: хоть в традиционном русском наряде грудь не показывают, я ее обнажила, а в ложбинку положили перчик.

Кстати, кокошник Елена делала своими руками, а из ткани, которая девушка накинула себе на плечи, потом сшили настоящий наряд в русском стиле.

Подписчикам Елены в «Инстаграме» задумка девушки пришлась по душе:

- Смотрю на ваш портрет, и идут на ум русские сказки: очень красиво и вам идёт этот образ . Вы как с тех веков заглянули в наше время, - хвалят сибирячку одни.

- Замечательное фото! Про перчик я и подумала, что он символизирует горячую натуру, - пишут другие.

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