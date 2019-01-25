2019-01-25T11:50:23+03:00
Общество

Расплата за жадность: сибирячка пойдет под суд за десяток мигрантов в резиновой квартире

В Новосибирске будут судить 56-летнюю хозяйку резиновой квартиры
Надежда ЯРКОВА
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Женщина незаконно прописала в квартире 14 мигрантов.Женщина незаконно прописала в квартире 14 мигрантов.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Жительница Новосибирска прописала в своей квартире 14 приезжих из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

— Прокуратура Дзержинского района Новосибирска вместе с полицией провела проверку в одной из квартир по улице Гусинобродское шоссе, 25. Выяснилось, что 56-летняя местная жительница в 2017 году поставила на миграционный учет 14 граждан Республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, прописав их всех в своей квартире. При этом свои преступные замыслы она «провернула» через «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и миграционную службу, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор направил материалы проверки о фиктивной постановке на учет мигрантов, которые проживали в квартире женщины, в отдел полиции. Там было возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет лица без гражданства по месту пребывания в РФ.

— После возбуждения и расследования уголовного дела оно поступило с обвинительным актом в прокуратуру района. Заместитель прокурора утвердил обвинение по уголовному делу, — добавили в ведомстве. — Сибирячка обвиняется в совершении 12 эпизодов преступлений.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу мировым судьей.

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