Азиат-разбойник: грабитель ворвался с ножом в квартиру, где избил хозяйку и унес вещей на 40 тысяч

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-25T11:12:34+03:00

Мигрант напал на женщину у неё в квартире. Фото: МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники уголовного розыска спустя две недели задержали подозреваемого в разбое

Изменить размер текста: A A

Неприятный инцидент произошел в Дзержинском районе: грабитель ворвался в квартиру к женщине, и угрожая ножом, избил и ограбил ее.

— В полицию 5 января поступило сообщение об ограблении в доме на улице Толбухина. Там неизвестный позвонил в дверь, а когда ему открыли дверь, он ворвался в квартиру, избил хозяйку и, угрожая ей ножом, украл деньги, мобильный телефон, планшетный компьютер и сумку. Общая сумма ущерба составила 42 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По данному факту следователем отдела полиции №5 «Дзержинский» было возбуждено уголовное дело статье — разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище.

Спустя пару недель, 23 января сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержали подозреваемого — 25-летнего ранее судимого гражданина одной из среднеазиатских республик.

В ведомстве отметили, что мужчина — мигрант и находится на территории Российской Федерации незаконно. При личном досмотре часть похищенного имущества у него была изъята.

Сейчас в полиции устанавливают причастность задержанного к похожим эпизодам.