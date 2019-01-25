2019-01-25T10:16:51+03:00
Общество

13 лет «строгача»: новосибирскому чиновнику-олигарху, чье имущество отошло государству, вынесли приговор

В Заельцовском суде зачитали приговор подпольного олигарху, чье уголовное дело заняло 290 томов
Надежда ЯРКОВА
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Гарифуллину сегодня зачитали приговор в зале суда.Гарифуллину сегодня зачитали приговор в зале суда.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня новосибирскому экс-чиновнику Илгизу Гарифуллину, которого обвиняли во взятках, вынесли приговор.

— В пятницу, 25 января Заельцовский суд вынес приговор Гарифуллину — 13 лет в тюрьме строго режима. Также он обязан выплатить штраф в 100 миллионов рублей, — рассказал корреспондент «КП» — Новосибирск из зала суда.

Экс-чиновника приговорили к штрафу в 100 миллионов рублей. Фото: Даба ДАБАЕВ

Экс-чиновника приговорили к штрафу в 100 миллионов рублей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Подпольного олигарха Гарифуллина еще в 2016 году разоблачили сотрудники областного УФСБ. Гарифуллин был топ-менеджером Росрезерва и находясь на должности замруководителя ведомства по СФО получал зарплату в 46 тысяч рублей в месяц. Попался чиновник на взятке, когда получил новенький Porsche Cayenne стоимостью 6 миллионов рублей от бизнесмена Станислава Кабанячего за помощь в получении последним выгодного госконтракта.

Олигарх отправится на 13 лет в тюрьму строго режима. Фото: Даба ДАБАЕВ

Олигарх отправится на 13 лет в тюрьму строго режима.Фото: Даба ДАБАЕВ

Уголовное дело составило 290 томов, было доказано12 криминальных эпизодов, нашлись еще предприниматели, которые признались, что давали взятки. А во время обыска у чиновника нашли 135 миллионов рублей. Его дома, спорткары и коллекция ружей были обращены в доход государства, а также две квартиры и таунхаус чиновника.

Сам Гарифуллин в интервью Радио «Комсомольская правда» — Новосибирск» заявил, что все нажил честным трудом: до прихода в Росрезерв он занимался бизнесом.

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