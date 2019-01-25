Обожгло ладонь: 11-классница попала в больницу после удара током во время зарядки телефона
Школьницу ударило дома током, когда она ставила телефон на зарядку
Девочку ударило током, когда она ставила свой телефон на зарядку.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Инцидент произошел в Бердске в начале недели, 22 января. Подросток получил удар током, пытаясь поставить телефон на зарядку.
— Это произошло вечером во вторник, 22 января. 11-классницу нашей школы ударило током, когда она ставила телефон на зарядку и ей обожгло ладонь. Но это было вне стен школы, когда она была дома, — подтвердили информацию в бердской школе №3 «Пеликан».
Школьница была госпитализирована в Центральную городскую больницу Бердска. Оперативно дозвониться до главврача больницы, чтобы узнать о состоянии девушки, не удалось.