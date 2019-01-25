2019-01-25T08:21:26+03:00
Дом. Семья

Яшка-няшка: в новосибирском зоопарке сняли видео прогулки с бычком -малышкой

Детеныш яка, которая оказалась девочкой, получила красивое имя — Чулпан
Надежда ЯРКОВА
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Малышку назвали красивым именем - Чулпан. Стоп-кадр с видео vk.com/novosibirsk_zoo.Малышку назвали красивым именем - Чулпан. Стоп-кадр с видео vk.com/novosibirsk_zoo.
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В новосибирском зоопарке в конце прошлого года случилось пополнение в семье яков.

— Чулпан родилась в зоопарке 28 ноября. Так как на тот момент стояли морозы и у самки яка были тяжелые роды, выхаживать детеныша взялись сотрудники зоопарка сектора копытных. Малышке дали красивое имя — Чулпан. Сейчас, когда она немного подросла и окрепла, с ней стали выходить на прогулку, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Сотрудники выгуливают ее каждый день в 4 часа прямо по территории зоопарка от левады до вольера с косулями и обратно.

В зоопарке отметили, что как только наступят теплые дни, малышку вернут обратно в семью.

— Если вы хотите угостить Чулпан, то можете принести в зоопарк морковку и она обязательно получит ее во время кормления по завершении прогулки, — добавили в зоопарке, уточнив, что кормление и контакт с животными зоопарка для посетителей запрещен.

Малышка яка на прогулке..

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