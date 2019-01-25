2019-01-25T07:24:25+03:00
Общество

Пять чучел крокодилов и клыки медведя: таможенники рассказали, что пытались провезти новосибирцы в 2018 году

Новосибирские таможенники рассказали об интересных находках в багажах сибиряков
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирские таможенники находят даже антикварные вещи и чучела животных среди багажа.Новосибирские таможенники находят даже антикварные вещи и чучела животных среди багажа.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Новосибирская таможня подвела итоги работы за 2018 год и поделилась необычными находками в багажах сибиряков, которые они пытались незаконно вывезти за границу.

— За прошедший год в аэропорту Толмачево инспекторы таможенного контроля в багажах нашли запрещенные товары, которые авиапассажиры пытались провезти, не внося их в декларации. Так среди прочего ими было изъято почти 500 тысяч штук сигарет, 73 литра алкоголя, 5 чучел исчезающих видов крокодила, 7 штук пантов марала, 2 клыка медведя, а также 3 старинных предмета из категории культурных ценностей: 2 киотских креста и одна картина, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

Помимо этого, таможенники нашли 151 единиц различного оружия, в числе которых были 42 электрошокера, 72 кастета, 31 нож, одни нунчаки, 4 телескопические дубинки, 1 штык-нож и еще 726 единиц контрафактного товара.

— Чтобы не оплачивать таможенную пошлину, под видом личных вещей, сибиряки пытались незаконно ввезти коммерческие партии электродеталей, подкожных игл, одежды, продуктов и других товаров, а также запчасти для промышленного оборудования и автомобилей, — добавили в ведомстве.

Всего за 2018 году Новосибирская таможня возбудила 2974 дел о нарушениях при ввозе и вывозе багажа сибиряков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Яшка-няшка: в новосибирском зоопарке сняли видео прогулки с бычком -малышкой
Забрал все премии себе: дело главврача детской больницы о хищении 1,2 миллиона рублей ушло в суд
Спецоперация «Гром»: две сибирячки наладили бизнес, продавая наркотики через тайники в городе
Спецсигналы не помогли: ДТП пожарной машины и «Тойоты» собрало пробку в левобережье
Погода на день в Новосибирске: 25 января будет холодный ветер и минус 16 градусов
«Как мы угоняли самолет»: преступник из 70-х прочитал в Новосибирске лекцию про коммунизм и евреев
Самооборона с фонендоскопом: врачей обучат приемам самозащиты
Андрей Травников встретился с президентом Белоруссии
«У всех свои понятия о морали»: танцовщица, снявшая откровенное видео, ответила хейтерам
Денег пока нет: долги по зарплатам новосибирцев перевалили за 12 миллионов рублей
«Моя «телега» не влезла ему в багажник»: таксист потребовал с девушки-колясочницы доплату
Он-то паспорт не спросит: в Новосибирске вызвал скандал автомат для продажи сигарет
Да такие семь тысяч стоят: новосибирцев повеселила девушка в «Найках» с каблуками
«ПЦ Жерара Депардье»: известный французский актер оказался неплательщиком, его ищут российские приставы
Пока на карантине: новосибирский медведь Ростик привыкает к жизни за границей
Командовать парадом буду я: гей-активист решил участвовать в выборах мэра Новосибирска
Подпольный мастер: новосибирец переделывал сигнальное и спортивное оружие в боевое
Спаивал дедушку: новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы за попытку забрать себе квартиру пенсионера
Играть разучились: спасатели помогли подростку, на котором заклинило наручники