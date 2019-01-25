Пять чучел крокодилов и клыки медведя: таможенники рассказали, что пытались провезти новосибирцы в 2018 году

СЕГОДНЯ 07:24 2019-01-25T07:24:25+03:00

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Новосибирская таможня подвела итоги работы за 2018 год и поделилась необычными находками в багажах сибиряков, которые они пытались незаконно вывезти за границу.

— За прошедший год в аэропорту Толмачево инспекторы таможенного контроля в багажах нашли запрещенные товары, которые авиапассажиры пытались провезти, не внося их в декларации. Так среди прочего ими было изъято почти 500 тысяч штук сигарет, 73 литра алкоголя, 5 чучел исчезающих видов крокодила, 7 штук пантов марала, 2 клыка медведя, а также 3 старинных предмета из категории культурных ценностей: 2 киотских креста и одна картина, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

Помимо этого, таможенники нашли 151 единиц различного оружия, в числе которых были 42 электрошокера, 72 кастета, 31 нож, одни нунчаки, 4 телескопические дубинки, 1 штык-нож и еще 726 единиц контрафактного товара.

— Чтобы не оплачивать таможенную пошлину, под видом личных вещей, сибиряки пытались незаконно ввезти коммерческие партии электродеталей, подкожных игл, одежды, продуктов и других товаров, а также запчасти для промышленного оборудования и автомобилей, — добавили в ведомстве.

Всего за 2018 году Новосибирская таможня возбудила 2974 дел о нарушениях при ввозе и вывозе багажа сибиряков.