Пять чучел крокодилов и клыки медведя: таможенники рассказали, что пытались провезти новосибирцы в 2018 году
Новосибирская таможня подвела итоги работы за 2018 год и поделилась необычными находками в багажах сибиряков, которые они пытались незаконно вывезти за границу.
— За прошедший год в аэропорту Толмачево инспекторы таможенного контроля в багажах нашли запрещенные товары, которые авиапассажиры пытались провезти, не внося их в декларации. Так среди прочего ими было изъято почти 500 тысяч штук сигарет, 73 литра алкоголя, 5 чучел исчезающих видов крокодила, 7 штук пантов марала, 2 клыка медведя, а также 3 старинных предмета из категории культурных ценностей: 2 киотских креста и одна картина, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.
Помимо этого, таможенники нашли 151 единиц различного оружия, в числе которых были 42 электрошокера, 72 кастета, 31 нож, одни нунчаки, 4 телескопические дубинки, 1 штык-нож и еще 726 единиц контрафактного товара.
— Чтобы не оплачивать таможенную пошлину, под видом личных вещей, сибиряки пытались незаконно ввезти коммерческие партии электродеталей, подкожных игл, одежды, продуктов и других товаров, а также запчасти для промышленного оборудования и автомобилей, — добавили в ведомстве.
Всего за 2018 году Новосибирская таможня возбудила 2974 дел о нарушениях при ввозе и вывозе багажа сибиряков.