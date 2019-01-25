Забрал все премии себе: дело главврача детской больницы о хищении 1,2 миллиона рублей ушло в суд

СЕГОДНЯ 06:14 2019-01-25T06:14:33+03:00

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В Новосибирске главный врач детской больницы обвиняется в хищении 1,2 миллиона рублей.

— По версии следствия, 56 — летний главврач «Детской городской клинической больницы №4 им. В.С. Гераськова» имея долг по возмещению морального вреда, решил его погасить за счет больницы. Для этого с января по апрель 2018 года он премировал отдельных работников. Таким образом он выписал вознаграждений на 1,2 миллиона рублей. Выполняя распоряжения главврача, работники больницы отдали ему все полученные премии, которыми он распорядился по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Главврач обвиняется по статье — растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере.

— В целях возмещения причиненного вреда на деньги обвиняемого — 1,2 миллиона рублей наложен арест, — добавили в ведомстве. — Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.