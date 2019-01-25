Спецоперация «Гром»: две сибирячки наладили бизнес, продавая наркотики через тайники в городе

СЕГОДНЯ 05:34 2019-01-25T05:34:18+03:00

В Новосибирске полицейские задержали очередных сбытчиков наркотиков, ими оказались две местные жительницы

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали женщин, подозреваемых в продаже «синтетики» в Новосибирске.

— В состав группы входили две женщины 29-ти и 30-ти лет. Согласно полученным сведениям, одна из них координировала связь с поставщиками, занималась сбором и распределением денег, вторая — забирала оптовые партии наркотиков, осуществляла их хранение и фасовку. Наркотики женщины продавали, пряча в тайники-закладки по городу, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Подозреваемые были задержаны во время спецоперации оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». В общей сложности полицейские изъяли у женщин более 5,5 килограммов наркотического средства синтетического происхождения.

— Возбуждено уголовное дело по статье — покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, — добавили в ведомстве.

Сейчас сибирячки находятся под стражей. Проводится дальнейшее расследование.