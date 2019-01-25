2019-01-25T04:56:44+03:00
Происшествия

Спецсигналы не помогли: ДТП пожарной машины и «Тойоты» собрало пробку в левобережье

В Кировском районе сегодня утром столкнулись пожарная машина и «Тойота»: собирается пробка
Надежда ЯРКОВА
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"Тойоту" после ДТП отбросило на травмвайные пути. Фото: Дмитрий Чечуров."Тойоту" после ДТП отбросило на травмвайные пути. Фото: Дмитрий Чечуров.
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В сторону Карла Маркса сегодня утром затруднен проезд из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев, гдн дорогу не поделили пожарная машина и иномарка.

— В пятницу, 25 января около 7:35 утра при выезде из депо на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись пожарная машина с включенными спецсигналами и «Тойота». Иномарку после удара отбросило на трамвайные пути в сторону площади Маркса, — рассказал «КП» — Новосибирск, ставший очевидцем ДТП читатель.

Скорее всего, авария произошла из-за того, что иномарка не пропустила пожарных.

— Судя по всему, трамваи в эту сторону идти еще долго не будут. Ну и пробка стремительно растет, — добавил сибиряк.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на улице Сибиряков-Гвардейцев в данный момент отмечены две аварии. Движение на данном участке действительно затруднено, скорость потока машин не превышает местами 5-7 км/ч. В целом по городу ситуация на дорогах в Новосибирске оценивается в средние 6 баллов.

На месте аварии собирается пробка. Фото: Дмитрий Чечуров.

На месте аварии собирается пробка. Фото: Дмитрий Чечуров.

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