Спецсигналы не помогли: ДТП пожарной машины и «Тойоты» собрало пробку в левобережье
В сторону Карла Маркса сегодня утром затруднен проезд из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев, гдн дорогу не поделили пожарная машина и иномарка.
— В пятницу, 25 января около 7:35 утра при выезде из депо на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись пожарная машина с включенными спецсигналами и «Тойота». Иномарку после удара отбросило на трамвайные пути в сторону площади Маркса, — рассказал «КП» — Новосибирск, ставший очевидцем ДТП читатель.
Скорее всего, авария произошла из-за того, что иномарка не пропустила пожарных.
— Судя по всему, трамваи в эту сторону идти еще долго не будут. Ну и пробка стремительно растет, — добавил сибиряк.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на улице Сибиряков-Гвардейцев в данный момент отмечены две аварии. Движение на данном участке действительно затруднено, скорость потока машин не превышает местами 5-7 км/ч. В целом по городу ситуация на дорогах в Новосибирске оценивается в средние 6 баллов.
На месте аварии собирается пробка. Фото: Дмитрий Чечуров.