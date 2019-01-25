2019-01-25T04:06:34+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 25 января будет холодный ветер и минус 16 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.Сегодня в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет относительно морозно, до минус 16 градусов днем, ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

— В пятницу, 25 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и днем в отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 8-10 градусов, с понижением в течение дня до минус 14-16 градусов, ночью будет минус 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, днем небольшой, местами умеренный снег, метели. При прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 8-13 градусов, местами до минус 19 градусов. Ночная опустится до минус 10-15 градусов, при прояснениях до минус 25 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег. Температура днем составит минус 9 градусов, к ночи похолодает до минус 20 градусов. До конца недели умеренные морозы сохранятся в городе, как и осадки в виде снега.

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