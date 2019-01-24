2019-01-24T14:53:41+03:00
Общество

«У всех свои понятия о морали»: танцовщица, снявшая откровенное видео, ответила хейтерам

Настя Ледовских не считает этот ролик чем-то вульгарным
Татьяна СОЛОВОВА
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Настя преподает танцы уже восемь лет. Фото: https://www.instagram.com/nastya_wakeup/Настя преподает танцы уже восемь лет. Фото: https://www.instagram.com/nastya_wakeup/
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Жительница Искитима Настя Ледовских преподает танцы восемь лет и не стесняется показывать свои формы. В своем новом ролике вместе с коллегами девушка танцует в коротеньких шортах и в колготках в сеточку.

- Это видео – часть хореографии, которую девушки показывали на танцевальном вечере в честь пятилетия нашей школы. Снимали видео в новосибирской студии, - рассказала Юлия Козлова, руководитель школы танцев. – Когда проходил сам отчетный концерт, где девушки показывали этот номер, был полный зал и все нас поддерживали.

Костюмы для этого номера девушки шили специально, и считают, что ни в них, ни в самом танце ничего чересчур откровенного нет.

- У каждого разные вкусы и свои понятия морали. Я не считаю это чем то вульгарным, - заявляет Анастасия.

- Каждый волен смотреть то, что ему нравится. Если вам что-то не нравится – не смотрите, - поддерживает коллегу Юлия Козлова.

Сибирская танцовщица сняла откровенное видео.

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