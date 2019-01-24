Андрей Травников встретился с президентом Белоруссии

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-24T14:54:40+03:00

Александр Лукашенко назвал Новосибирскую область наиболее перспективным экономическим партнером в Сибири

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Президент Республики Беларусь в Минске встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Главы территорий обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко отметил, что в основе отношений лежат давние дружеские, родственные отношения между людьми.

— В Новосибирской области ведут успешный бизнес белорусские предприниматели, у вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны, большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель, — подчеркнул президент Белоруссии.

Также во время встречи были отмечены успехи совместного предприятия по модернизации трамваев, популярность белорусского лифтового оборудования в нашем регионе. Отмечены перспективные направления в сфере авиации и сельского хозяйства.

Во время визита новосибирской делегации в республику было заключено несколько важных соглашений, в том числе в сфере науки.