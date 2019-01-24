Денег пока нет: долги по зарплатам новосибирцев перевалили за 12 миллионов рублей
В начале 2019 года долги предприятий по зарплатам новосибирцам превысили 12 миллионов рублей.
— Согласно данным компаний по Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2019 года долги по заработной плате составили 12,3 млн. рублей. Из них 2,8 миллионов рублей — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным в 2017 году и ранее, — сообщает Новосибирскстат. — Вовремя не получили заработную плату 359 новосибирцев.
В ведомстве добавили, что в среднем на одного работника приходится по 34176 рублей невыплаченной зарплаты.
— На 1 января 2019 года наибольший объем задолженности имеется у компании ЭСХ СО РАН и МУП «ЖЭО», занимающейся управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, у ЗАО «ОРДЫНСКАЯ МТС» и МУП «ТЕПЛОСЕРВИС». На долю этих организаций приходится 64% общей суммы задолженности, — отметили статистики.
При этом они добавили, что 80% от общего долга по зарплатам новосибирским работникам - это отсутствие у предприятий и организаций собственных денег.