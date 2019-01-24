«Моя «телега» не влезла ему в багажник»: таксист потребовал с девушки-колясочницы доплату

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-24T13:57:54+03:00

Ольга Стволова рассказала об этом в соцсетях, другие люди с ограниченными возможностями тоже стали жаловаться на хамство таксистов

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Ольга Стволова — девушка-колясочница, известная в Новосибирске. Несмотря на инвалидное кресло Оля руководит проектом «Плюс один», а еще играет в театре, проводит конкурсы красоты. В общем, постоянно находится в движении.

23 января девушка столкнулась с хамством со стороны таксиста, о чем написала в соцсетях.

— Прямо сейчас еду с ужасным таксистом. Как он выражается, моя «телега» не влезла ему в багажник, и мне надо платить 50 рублей, чтобы он загрузил ее в салон, — рассказала Ольга. — Сейчас требует с меня деньги до завершения поездки. А я не собираюсь... Позвонил диспетчеру, сказал, что коляска закрывает ему в салоне обзор. Вранье.

Ольгу стали поддерживать комментариями. А другие колясочники признались, что подобное отношение со стороны таксистов, к сожалению, не редкость.

— Сегодня мне пришлось тоже на такси прокатиться. Один — сразу отказался везти, второй приехал. Скрепя, но увез. С видом брезгливости. Брал двумя пальцами. Но увез. Спасибо, — признался парень, который также ездит на коляске.