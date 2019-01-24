Он-то паспорт не спросит: в Новосибирске вызвал скандал автомат для продажи сигарет

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-24T13:40:00+03:00

Автомат по продаже сигарет появился в одном из новосибирских торговых центров. Фото: Инцидент Новосибирск

Люди опасаются, что с помощью него табак смогут приобретать даже несовершеннолетние

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Продажа табачной продукции тем, кому нет 18 лет, запрещена, - это знает каждый школьник. Но что делать, если сигареты продает не человек, а машина? В Новосибирске разворачивается скандал вокруг автомата по продаже курева, который установили в ГУМе на площади Маркса. Фотографию разместил паблик «Инцидент Новосибирск».

— Вот такой автомат с табачной продукцией находится в одном из торговых центров Новосибирска, — написала их подписчица Дарья. — Табачные изделия находятся в свободном доступе для каждого. В том числе и для лиц, не достигших 18 лет.

Аппарат не оставил равнодушными и других пользователей соцсетей, в комментариях под постом люди разделились на два лагеря: одни считают, что подобные автоматы нужно немедленно запретить, а другие наоборот поддерживают подобное нововведение.

— Подростки и без этих автоматов все равно курят. Если их убрать ничего не изменится, — считает одни.

— А мне кажется, такие автоматы устанавливать нельзя, — пишут другие.

— Такие автоматы уместны, только если работают с помощью сканирования паспорта, — предполагают третьи.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно ответить на вопрос журналиста «КП»-Новосибирск» - нарушают ли владельцы данного автомата закон.

- Сложно сразу однозначно сказать о том, насколько это законно, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Для этого нужно будет провести экспертизу этого автомата. Определить, кому он принадлежит, что именно продает, по какому принципу происходит продажа продукции…

«КП»-Новосибирск» дозвонилась до владельца автомата, который прокомметировал ситуацию так:

- Никакой системы контроля у самого автомата нет, конечно, он не видит, кто покупатель. Но за ним наблюдает охранник, который не должен подпускать детей, - заявил продавец.