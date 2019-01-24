Да такие семь тысяч стоят: новосибирцев повеселила девушка в «Найках» с каблуками

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-24T13:20:07+03:00

Туфли со значком "Найк" стали поводом для обсуждения в метро. Фото: vk.com/subwaynsk.

Пассажиров метро удивила и одновременно рассмешила девушка в спортивной обуви на каблуке

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В новосибирском метро пассажиры встретили девушку в необычной обуви — туфлях «Найк» на каблуках, да еще и надетых на носки.

Веселое фото девушки, надевшей на себя зимой туфли, да еще и со спортивной символикой, появилось в группе «Мода Новосибирского метро». Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать столь смелый выбор обуви сибирячки. Вот что они пишут по этому поводу:

— Найк — туфли? — удивляется один.

— Сильно, — замечает второй.

— Ну все правильно, в носках. Зима же, — добавляет третий.

— На рынке говорят, что это туфли Nike off-white и цена им 7 тысяч, — отмечает четвертый.