2019-01-24T12:05:59+03:00
Дом. Семья

Пока на карантине: новосибирский медведь Ростик привыкает к жизни за границей

Сын Кая и Герды белый медведь Ростик теперь живет в китайском городе Циндао
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Ростик сейчас находится на карантине в Китае. Фото: instagram.com/nskzoo.Ростик сейчас находится на карантине в Китае. Фото: instagram.com/nskzoo.
Изменить размер текста:

Накануне своего трехлетия медвежонок Ростик переехал из Новосибирского зоопарка в Китай и сейчас обживается на новом месте.

— Он хорошо адаптируется, привык к новым людям, новой среде и корму. У него отличный аппетит, он активен и любопытен, у него есть небольшой бассейн, в котором он плавает, — рассказали в новосибирском зоопарке со слов коллег из Циндао.

Пока Ростик еще находится на карантине. В Китае правила, согласно которым ввезенное животное находится на карантине более длительное время и период делится на два этапа. Во время первого допуск к животному имеют только несколько сотрудников, в это время нельзя не фотографировать, не снимать животное. Сейчас закончился такой этап и начался второй, с менее жесткими правилами для персонала.

— Совсем скоро сына Кая и Герды ждет знакомство с более большим вольером и большим бассейном, — отметили в зоопарке, добавив, что перевод в вольер с естественным водоемом, где можно будет гулять по естественному грунту также будет проходить в несколько этапов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Он-то паспорт не спросит: в Новосибирске вызвал скандал автомат для продажи сигарет
Да такие семь тысяч стоят: новосибирцев повеселила девушка в «Найках» с каблуками
«ПЦ Жерара Депардье»: известный французский актер оказался неплательщиком, его ищут российские приставы
Командовать парадом буду я: гей-активист решил участвовать в выборах мэра Новосибирска
Подпольный мастер: новосибирец переделывал сигнальное и спортивное оружие в боевое
Спаивал дедушку: новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы за попытку забрать себе квартиру пенсионера
Играть разучились: спасатели помогли подростку, на котором заклинило наручники
Вот это хвост: сибирячка поймала в кадр маленькую хищницу с умным взглядом и видом котенка
Цены на бензин на заправках Новосибирска продолжают расти: АИ-98 больше 51 рубля
Ноутбук за коммуналку: новосибирец оплатил долг за свет и тепло из страха остаться без гаджета
Погода на день в Новосибирске: 24 января будут туманы и минус 14 градусов
«Машину жалко»: сибиряк записал на видео, что будет, если в двигатель авто засыпать порох
Пытался скрыться: пьяный водитель прокатил женщину-полицейского на капоте
Новосибирская область увеличит финансирование строительства мусорных полигонов
Отдайте Жорика: в Новосибирске бабушка через полицию пытается вернуть свою собаку
Бизнесмены-халявщики: новосибирцы обманом получили субсидии на миллион рублей
12 часов мучилась: мать двоих детей с подозрением на аппендицит погибла в больнице
Матику показали «снежного» человека: малыш орангутана знакомится со снегом в Москве
Колбы, пробирки и респиратор: новосибирец сделал в квартире лабораторию, где готовил наркотики
Сибирский русский народный хор вызвал овации в Белоруссии
Задержали на 16 часов: 354 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Пхукет
Не пройти, не уехать: новосибирцы возмутились хамской парковкой водителя кроссовера у детского сада
Повлияют ли кредиты и кредитная история одного супруга на одобрение кредита другому?
Резюме-подстава: новосибирские приставы нашли машину должницы на сайте поиска работы
Снежный плен: спасатели помогли выбраться застрявшему на озере рыбаку, а после оштрафовали
Погода на день в Новосибирске: 23 января будет минус 13 градусов
Поможем Милане: двухлетней девочке из Новосибирской области, больной ДЦП, нужно больше 149 тысяч на лечение