Пока на карантине: новосибирский медведь Ростик привыкает к жизни за границей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-24T12:05:59+03:00

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Накануне своего трехлетия медвежонок Ростик переехал из Новосибирского зоопарка в Китай и сейчас обживается на новом месте.

— Он хорошо адаптируется, привык к новым людям, новой среде и корму. У него отличный аппетит, он активен и любопытен, у него есть небольшой бассейн, в котором он плавает, — рассказали в новосибирском зоопарке со слов коллег из Циндао.

Пока Ростик еще находится на карантине. В Китае правила, согласно которым ввезенное животное находится на карантине более длительное время и период делится на два этапа. Во время первого допуск к животному имеют только несколько сотрудников, в это время нельзя не фотографировать, не снимать животное. Сейчас закончился такой этап и начался второй, с менее жесткими правилами для персонала.

— Совсем скоро сына Кая и Герды ждет знакомство с более большим вольером и большим бассейном, — отметили в зоопарке, добавив, что перевод в вольер с естественным водоемом, где можно будет гулять по естественному грунту также будет проходить в несколько этапов.