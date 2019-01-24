2019-01-24T11:57:18+03:00
Общество

Командовать парадом буду я: гей-активист решил участвовать в выборах мэра Новосибирска

Булат Барантаев, известный поддержкой ЛГБТ-сообщества, теперь озабочен дорогами и общественным транспортом
Екатерина КОМЯКОВА
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Булат Барантаев про себя говорит: "Где я только не участвовал". Теперь он готовится к выборам мэра Новосибирска.Булат Барантаев про себя говорит: "Где я только не участвовал". Теперь он готовится к выборам мэра Новосибирска.Фото: соцсети
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Выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре этого года. О желании принять участие в них сегодня сообщил Булат Барантаев, активно поддерживающий людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Булат уже составил свою предвыборную программу, основные акценты сделаны на улучшении транспортной ситуации в городе. В частности он предлагает выкинуть советские автобусы (по версии Булата, они есть) и начать использовать только европейские, а также устроить перехватывающие парковки в центре за 5000 рублей в месяц. В программе нет ни слова про возможные гей-парады. Почему, Булат объяснил в интервью «КП»-Новосибирск»:

— Гей-парад на наших улицах, которые завалены снегом? В городе, который не убирается и стоит в пыли, грязи? Новосибирск — такой грязный город... А дороги посыпают песком низкосортным. Какой гей-парад, когда есть задачи гораздо более важные?! Которые касаются каждого, чем какие бы ни были мероприятия: гей-парад, крестный ход — все что угодно...

— А когда вы приведете город в порядок...

— Когда приведем, тогда и придумаем, что проводить.

Также Булат Барантаев заверил, что в случае своей победы не будет подключать административный ресурс и заставлять сотрудников мэрии участвовать в новосибирской Монстрации.

Из досье «КП»

Булат Барантаев родился 29 декабря 1983 года, в 2005 году окончил Алтайский государственный технический университет. Работает директором интернет-магазина мужской фетиш-одежды. Находится в гражданском браке, имеет ребенка, которого воспитывает пара лесбиянок.

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