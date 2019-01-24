Подпольный мастер: новосибирец переделывал сигнальное и спортивное оружие в боевое

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-24T10:06:29+03:00

В Новосибирске работала подпольная мастерская, где делали оружие. Фото: МВД по Новосибирской области.

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Оперативники вместе с ФСБ и полицией нашли в Новосибирске мастерскую, где кустарно делали оружие и боеприпасы.

— Во время осмотра помещения мастерской было найдено и изъято пять единиц огнестрельного оружия кустарного производства, детали для его изготовления, а также более 500 патронов различного калибра. По подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов задержан 56-летний житель Новосибирска, ранее в полицию не привлекавшийся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Проведенная в Экспертно-криминалистическом центре экспертиза показала, что часть оружия была переделана под стрельбу боевыми патронами из сигнального и спортивного. Также установлено, что кустарным способом произведена часть патронов.

Возбуждено уголовное дело по статье — незаконное изготовление оружия.

— Сейчас полицией идет сбор доказательной базы, устанавливаются эпизоды другой преступной деятельности задержанного мужчины, — добавили в ведомстве.