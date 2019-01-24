Подпольный мастер: новосибирец переделывал сигнальное и спортивное оружие в боевое
Оперативники вместе с ФСБ и полицией нашли в Новосибирске мастерскую, где кустарно делали оружие и боеприпасы.
— Во время осмотра помещения мастерской было найдено и изъято пять единиц огнестрельного оружия кустарного производства, детали для его изготовления, а также более 500 патронов различного калибра. По подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов задержан 56-летний житель Новосибирска, ранее в полицию не привлекавшийся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Проведенная в Экспертно-криминалистическом центре экспертиза показала, что часть оружия была переделана под стрельбу боевыми патронами из сигнального и спортивного. Также установлено, что кустарным способом произведена часть патронов.
Возбуждено уголовное дело по статье — незаконное изготовление оружия.
— Сейчас полицией идет сбор доказательной базы, устанавливаются эпизоды другой преступной деятельности задержанного мужчины, — добавили в ведомстве.
В основном огнестрелы делали из сигнальных и спортивных пистолетов. Фото: МВД по Новосибирской области.