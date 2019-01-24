2019-01-24T10:07:09+03:00
Общество

Спаивал дедушку: новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы за попытку забрать себе квартиру пенсионера

По иску наследников мошенническая сделка с квартирой была признана недействительной
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец обманным путем оформил квартиру пенсионера на себя.Новосибирец обманным путем оформил квартиру пенсионера на себя.Фото: Ольга Крыльцова
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Новосибирец пойдет под суд за обман пожилого человека с психическим расстройством, чью квартиру он попытался забрать себе.

— По версии следствия, в 2009 году новосибирец познакомился с пожилым мужчиной, который проживал один в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска. Пенсионер злоупотреблял спиртными напитками и не общался со своими родственниками. Кроме этого, мужчина страдал психическим расстройством и не понимал, что делает. Алчный мужчина решил воспользоваться этим и завладеть квартирой пенсионера. Для этого он на протяжении нескольких месяцев приносил ему спиртные напитки, завязав с ним доверительные отношения, после чего обманным путем убедил подписать подготовленные им договор купли-продажи, расписку о получении денег — 2,7 миллиона рублей и другие документы для регистрации перехода права собственности на квартиру. На самом деле никакие деньги потерпевший от обманщика не получил, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Чтобы пенсионер не думал обращаться в полицию, мужчина не стал выселять его после регистрации перехода права собственности на квартиру на себя, и сам вселился в квартиру лишь после того, как пенсионер скончался через несколько месяцев от имеющейся у него болезни.

— Однако позже, по иску наследников пенсионера, судом сделка купли-продажи квартиры была признана недействительной, а 48-летний новосибирец обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, — отметили в ведомстве, добавив, что преступление расследовали следователи СКР.

За обман с квартирой мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

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