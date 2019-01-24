Играть разучились: спасатели помогли подростку, на котором заклинило наручники

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-24T07:25:24+03:00

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Вчера вечером, 23 января спасатели МАСС помогли ребенку и подростку, освободив их от деревянного меча и наручников.

— В среду в 18:25 на базу аварийно-спасательного отряда «Центральный» на улице Колыванская, 4, обратился подросток 2002 года рождения, на руке у которого заклинило наручники на левой руке. Спасатели помогли парню снять наручники с кисти. Вся работа заняла около пяти минут. Опасная игрушка была изъята, а молодой человек отправлен домой, — рассказали в пресс-службе спасения МАСС.

В этот же день, но чуть раньше, в 16:56 спасатели выехали в дом на улице Д. Ковальчук в Заельцовском районе, чтобы помочь мальчику 2012 года рождения. Ребенок играл с деревянным мечом и случайно засунул два пальца левой руки в отверстие рукоятки, а вытащить обратно не смог. Родители также не смогли освободить руку от игрушки самостоятельно, после чего вызвали спасателей. Пальцы удалось вытащить буквально в течение нескольких минут. В медицинской помощи ребенок не нуждался.